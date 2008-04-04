Яценюк не соблюдает пост, потому что из него пьют кровь

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК признался, что не придерживается поста, однако считает себя непритязательным в еде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями региональных СМИ.

Объясняя причины несоблюдения поста, А.ЯЦЕНЮК отметил, что они связаны с большим объемом работы и психическим напряжением. “Мне за неделю столько крови выпивают, что, если я еще буду поста придерживаться, то буду светиться, наверное. Я думаю, что Господь мне простит, что я поста не придерживаюсь”, - сказал председатель ВР.

Он также рассказал, что обычно употребляет низкокалорийную еду и не интересуется названиями блюд. “Много мяса, овощей. Но как эти блюда называются я не знаю”, – сказал А.ЯЦЕНЮК.