Поплавский открывает свой филиал в Севастополе

Завтра в Севастополе состоится открытие филиала Национального университета культуры и искусств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам в Севастополе ректор вуза Михаил ПОПЛАВСКИЙ после рабочей встречи с главой городской государственной администрации Сергеем КУНИЦЫНЫМ.

„В Севастополе очень много талантливых детей хотят учиться в Национальном университете культуры и искусств. Но не каждого из них в 16 лет родители могут отпустить на „вольные хлеба”. Так что 4 числа мы открываем наш Севастопольский факультет. Я думаю, что такие специальности, такие богемные специальности как хореографическое, театральное, музыкальное, парикмахерское искусство, кино и телеискусство, дизайн, отельно-ресторанный бизнес, туризм севастопольськая молодежь уже сможет выбрать”, - сказал М.ПОПЛАВСКИЙ.

Как считает ректор, „это только начало хороших проектов для молодежи города, который я очень люблю”.

М.ПОПЛАВСКИЙ обещает, что по прошествии двух лет филиал, „хорошо став на землю”, составит серьезную конкуренцию остальным вузам города. „Конкуренция покажет, кто есть кто, и наш университет займет здесь одно из ведущих мест, без лишней скромности”, - уверен ректор.

Как сообщил журналистам С.КУНИЦЫН, он „очень приветствует” открытие филиала, „потому что специальности, которым будет обучать этот вуз, и сегодня и в ближайшей перспективе будут востребованы севастопольским сообществом”. Кроме того, по его словам, „это повышение общего интелектуального и культурного потенциала Севастополя”. По мнению главы горадминистрации, „севастопольцы будут с удовольствием учиться в этом вузе, и нести славу героического Севастополя в столицу Украины”.

Завтра же М.ПОПЛАВСКИЙ в Доме офицеров ЧФ РФ проведет творческий вечер „С любовью к Севастополю”.