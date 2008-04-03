Из группs «XS» ушли Лена и Наташа, новые участницы - ”не менее сексуальны”
21:10, 03 апреля 2008Разное
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Об этом сообщил продюсер группы
Группу «XS» оставили две из трех участниц, они заменены новыми.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил продюссер группы Руслан МИНЖИНСКИЙ.
Он отметил, что прежних участниц Лену и Наташу сменили «не менее привлекательные, молодые и сексуальные девушки» Лера и Женя, одной из которых 20 лет, а другой – 23.
По словам продюссера, в прежнем составе группа просуществовала 4 года – для украинских поп-коллективов это значительный срок.
Также Р.МИНЖИНСКИЙ сообщил, что в творческих планах группы – записи новых песен, съемка клипов и организация гастрольных туров. В частности, 14 апреля «XS» планирует начать снимать клип на одну из своих новых песен.
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