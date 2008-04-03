Какую бы профессию выбрала Тимошенко, если бы не стала политиком

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, если бы не стала политиком, то выбрала бы профессию врача.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам.

“Честно говоря, я вижу свою жизнь в том, чтобы помочь людям так, как это нужно. Если бы я не была премьер-министром, экономистом, то, я думаю, получила бы образование врача”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.