Какую бы профессию выбрала Тимошенко, если бы не стала политиком
18:31, 03 апреля 2008Разное
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Премьер рассказала об этом журналистам
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, если бы не стала политиком, то выбрала бы профессию врача.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам.
“Честно говоря, я вижу свою жизнь в том, чтобы помочь людям так, как это нужно. Если бы я не была премьер-министром, экономистом, то, я думаю, получила бы образование врача”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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