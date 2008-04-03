Черновецкий приглашает киевлян помахать метлой

В ближайшие выходные дни, в частности 4, 5 и 6 апреля, в Киеве состоится общегородская весенняя толока по озеленению и благоустройству.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

К активному участию в толоке приглашаются все киевляне, в первую очередь, учащаяся и студенческая молодежь. Столичная власть призывает жителей города коллективно провести мероприятия для сохранения и приумножения зеленых насаждений в столице, создания новых зеленых зон, парков и скверов.

Во время проведения толоки будут не только высаживаться новые деревья, но также осуществляться работы по улучшению эстетического и санитарного состояния придомовых территорий, объектов массового пребывания и отдыха населения, благоустройству территорий существующих детских и спортивных площадок, а также по созданию новых площадок для детей и занятий спортом.