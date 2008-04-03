В Киеве появится новый вид транспорта - от Черновецкого

В связи с повышением тарифов частными перевозчиками и необходимостью улучшить качество общественного транспорта города, столичный мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил профильным службам КГГА внедрить новый вид муниципального транспорта в столице - экспресс, который заменит львиную долю маршрутных такси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

По его словам, работу экспрессных автобусных маршрутов планируется организовать на протяжении 2008-2009 годов. Экспрессные автобусы будут дублировать пути движения почти всех троллейбусных маршрутов. А также, к окончанию реконструкции трамвайных линий Левобережья, они будут курсировать по маршрутам некоторых трамваев.

«До конца мая этого года мы планируем организовать движение экспресса на траекториях курсирования троллейбусов №№ 37, 46 и на 100% обновить подвижной состав на автобусном маршруте № 58", - сказал Д.БАСС.

По его словам, одним из преимуществ экспресса является тариф, который будет ниже, чем в коммунальных маршрутках. Кроме того, в этом виде транспорта будут действовать месячные проездные билеты и будут предоставляться льготы на проезд для пассажиров согласно с действующим законодательством Украины.

Автобусы экспрессного режима будут быстрее и будут иметь значительно больше провозной возможности по сравнению с маловместительными маршрутками, обеспечивая при этом комфортные и безопасные условия перевозок пассажиров. Благодаря наличию альтернативного вида транспорта уменьшится наполненность салонов троллейбусов с 7-8 пассажиров на 1 кв. м до 5-6.

По словам Д.БАССА, для экспрессных маршрутов на протяжении этого и в следующем году за средства городского бюджета и средства КП «Киевпасстранс» планируется приобрести 500 автобусов средней вместимости, которые по своим характеристикам максимально приближены к автобусам большой вместимости.