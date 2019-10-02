БРСМ-Нафта и Harley-Davidson® Kyiv приглашают на грандиозное закрытие байкерского сезона 5 октября

Национальная сеть АЗК «БРСМ-Нафта» и Harley-Davidson Kyiv, при поддержке бренда «Nemiroff», устраивают грандиозный праздник для всех, кто влюблен в свободу, скорость и азарт. По традиции, закрытие мотосезона 2019, станет самым зрелищным и драйвовым событием этой осени.

Национальная сеть АЗК «БРСМ-Нафта» и Harley-Davidson Kyiv, при поддержке бренда «Nemiroff», устраивают грандиозный праздник для всех, кто влюблен в свободу, скорость и азарт. По традиции, закрытие мотосезона 2019, станет самым зрелищным и драйвовым событием этой осени. Закрытие сезона ознаменуется громким и очень азартным квестом в формате POKER RUN и проездом большой байкерской колонны по улицам Киева, а ее мощный грохот моторов заставит всех жителей города хотя бы на минуту забыть о своих делах и с замиранием сердца вспомнить о своих безумные мечты.

Все желающие стать участниками самой громкой вечеринки этой осени, могут выиграть пригласительный приняв участие в квесте POKER RUN, который проходит с 28 сентября по 4 октября на 5 столичных автозаправочных комплексах БРСМ Нафта:

• АЗК Киев, ул. Луговая, 13

• АЗК Киев, ул. Светлая, 1

• АЗК с. Гора, ул. Центральная 25

• АЗК Киев, Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 22

• АЗК Киев, проспект Воздухофлотский, 77А

Для участия в розыгрыше пригласительных, необходимо собрать самую сильную покерную комбинацию карт которые находятся на АЗК БРСМ Нафта, сфотографировать и выложить в комментариях на официальной странице «БРСМ-Нафта» в сети Facebook.

Те, счастливчики, которые раньше всех соберут самые сильные покерные комбинации (до 19.00 пятницы 4-го октября), получат 10 пригласительных на самую громкую байкерскую вечеринку этой осени!

Но это еще не все!

500 литров бензина от национальной сети АЗК БРСМ Нафта и 100 подарков от брендов ждут своих победителей и будут разыграны во время вечеринки!

Это будет самый зрелищное закрытие байкерского сезона под качественную рок-музыку, с традиционными байкерскими конкурсами и развлечениями, а также – розыгрыш множества призов для всех азартных участников мероприятия!

Как прокомментировал данное мероприятие собственник сети БРСМ Нафта, Андрей Биба: «Партнерство с такими мужественными брендами как Harley-Davidson и «Nemiroff» отвечают духу нашей компании. Нам импонирует безумная энергетика свободных, уверенных в себе людей, которые умеют получать удовольствие от своей жизни. Поэтому ежегодно мы поддерживаем это зрелищное и драйвовое мероприятие».

Расписание HOG KYIV RALLY SEASON END, 5 октября

11:00 – 13:00 – место сбора участников Arena Entertainment (возле ресторана Beer House) г. Киев ул. Бассейная 2а

13:30 - выезд на HOG KYIV RALLY POKER RUN по городу

19:00 – начало вечеринки в Beer House (Arena Entertainment г. Киев ул. Бассейная 2а)

20:00 – награждение победителей

Справка компании:

Сеть автозаправочных комплексов БРСМ Нафта была основана в 1992 году. Сегодня - это 159 современных АЗК расположенных по всей территории Украины. Основателем и собственником ТМ БРСМ Нафта является украинский предприниматель – Андрей Биба.