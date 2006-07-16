В джунглях Малайзии обнаружены 14 новых видов земноводных

Малайзийские ученые сделали крупнейшее за последние годы открытие, обнаружив в джунглях острова Тиоман (Pulau Tioman) 14 прежде неизвестных науке видов представителей земноводных.

Среди новых рептилий, обитающих исключительно на этом острове - 10 видов ящериц, три вида змей и лягушка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ТВ-1.

Остров Тиоман, территориально входящий в состав крупнейшего малайзийского штата Паханг (Pahang), традиционно привлекает внимание ученых-зоологов и исследователей дикой природы, особенно после последовавшей в 2000 году серии открытий новых видов рептилий и амфибий.

"Экосистема острова поистине уникальна, это своего рода Клондайк для ученых. Тщательное исследование фауны показало, что на Тиомане сохранились многие представители эволюционного процесса мира земноводных. Сделанные нашей группой открытия в других регионах, в том числе в Центральной Америке и Китае, не идут ни в какое сравнение с перспективами, открывающимися на этом относительно небольшом островке", - сказал руководитель экспедиции профессор Ли ГРИЗМЕР (Lee Grismer) из Национального университета Малайзии (University Kebangsaan Malaysia).