В Киеве пройдет традиционное шоу «Джаз для взрослых» с Алексеем Коганом и Jazz in Kiev Band

Каждый месяц в культовом Caribbean Club Concert Hall проходит шоу «Джаз для взрослых» с Алексеем Коганом и Jazz in Kiev Band, которое собирает ценителей качественной музыки.

«Джаз люблю хотя бы только по той причине, что это музыка свободных людей - или по меньшей мере людей, которые захотели быть свободными.», - говорит Алексей Коган.

«Джаз для взрослых с Алексеем Коганом» появился в 2014 году и успел стать любимым временем препровождения поклонников джаза. Caribbean Club Concert Hall провел уже более 50 шоу, которые ежемесячно собирают сотни киевских меломанов и гостей столицы.

Ближайшее шоу состоится 15 июня. В этот вечер вживую прозвучат всемирно известные легендарные композиции в исполнении коллектива Jazz in Kiev Band и очаровательной джазовой вокалистки Лауры Марти.

Изюминка Jazz-show — танцевальные перформансы чувственного балета NC-17 Showballet. Их выступления дополняют известные и любимые композиции, не оставляя никого безразличным.

Коллектив Jazz in Kiev Band подарит путешествие в мир джаза в составе:

Вокал — Лаура Марти

Клавиши – Владимир Каминский

Гитара – Михаил Менделенко

Саксофон – Артем Менделенко

Барабаны – Валерий Волков

Бас-гитара – Алексей Коган

Проведите уютный вечер в компании джазовой музыки!

Билеты по ссылке: http://bit.ly/2I9XV1T.