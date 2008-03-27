Водолазы обследовали 5 помещений на затонувшем «Нафтогазе-67»

Водолазы продолжают обследование помещений на затонувшем судне „Нафтогаз-67”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, спасателями на утро 27 марта выполнены 32 погружения, в ходе которых обследованы пять комнат из 32 имеющихся на судне. Работы осложняют слабая видимость и значительная глубина залегания судна; сильные течения временами делают невозможной деятельность водолазов.

“Представители украинской группы экспертов постоянно находятся на плавучем кране, где имеют возможность на месте наблюдать за ходом спасательных работ”, - отмечает пресс-служба МЧС.

Руководитель группы экспертов Украины Василий ШЕВЧЕНКО обратился с просьбой к гонконгской стороне как можно скорее завершить формальности, связанные с украинскими моряками, которые были спасены после аварии, с тем чтобы они могли вернуться на Родину. Речь идет, в частности, о том, что граждане Украины в настоящее время дают показания в местном суде через официального переводчика этого учреждения относительно обстоятельств катастрофы. На этой процедуре постоянно присутствует консул Украины в КНР.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (владелец “Черноморнефтегаз”, Украина) и балкера “Яохай” (КНР).

На “Нафтогазе-67” находились 25 лиц: 24 украинца и один представитель Китая. Семеро членов экипажа – один гражданин Китая и шестеро украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе, и их подобрали живыми спасатели в открытом море.

25 марта водолазы нашли и подняли на берег тела двух моряков.