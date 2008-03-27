«Хуа Тьень Лун» попробует поднять затонувший «Нафтогаз-67»

28 марта на место аварии украинского судна «Нафтогаз-67» в Южно-Китайском море должен прибыть мощнейший в Азии кран «Хуа Тьень Лун», с помощью которого будет осуществлена попытка поднять судно.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Заместитель министра транспорта Василий ШЕВЧЕНКО отмечает, что Посольство Украины в КНР делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть спасенных членов экипажа судна “Нафтогаз-67” домой.

“Сейчас Посольство Украины оформляет все документы, необходимые для возвращения украинского моряка домой. Работы осуществляются в максимально сжатые сроки”, - сказал он.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, на месте аварии в Южно-Китайском море найдены только два тела погибших моряков. При осуществлении идентификации присутствовал украинский патологоанатом, однако, ввиду позднего времени проведения исследований, правительственная комиссия еще не получила официальных документов относительно идентификации двух найденных членов экипажа.

Поисково-спасательные работы других 16 членов экипажа “Нафтогаза-67” продолжаются круглосуточно, водолазы делают все возможное для погружения время. Украинские эксперты осуществляют поисково-спасательные действия как наблюдатели-консультанты.

Гонконг по просьбе украинской Правительственной комиссии по расследованию обстоятельств и причин аварийного морского происшествия в Южно-Китайском море передает украинской делегации необходимую документацию и материалы, в частности, аудио- и видеоматериалы, карты, схемы, диспетчерские записи и т. п. “Объем материалов достаточно большой, их передача началась с момента прибытия украинской правительственной комиссии и до сих пор продолжается”, - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (владелец “Черноморнефтегаз”, Украина) и балкера “Яохай” (КНР).

На “Нафтогаз-67” находились 25 лиц: 24 украинца и один представитель Китая. Семеро членов экипажа – один гражданин Китая и шестеро украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе, и их подобрали живыми спасатели в открытом море.

25 марта водолазы нашли и подняли на берег тела двух моряков.