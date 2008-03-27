ЕС добавит в каждый автомобиль еще один тормоз

Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента на своем сегодняшнем заседании поддержал предложения Еврокомиссии относительно оборудования новых автомобилей вспомогательными системами торможения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующий проект доклада Франческо ФЕРРАРИ (группа либеральных партий, Италия) поддержали 36 депутатов - членов комитета, никто не воздержался и не голосовал против.

Депутаты выразили убеждение, что внедрение новых предложений позволит уменьшить смертность на автодорогах на 2 тыс. чел. ежегодно. При этом депутаты призвали ускорить внедрение новых требований к автомобилям на один год. Таким образом, предусматривается начать установление систем принудительного торможения на новых автомобилях уже с сентября 2010 года, а не с сентября 2011 года.

Предусматривается, что проект доклада будет рассмотрен в сессионном зале Европарламента в июне этого года.

Как сообщал УНИАН, предложения Еврокомиссии были представлены 8 октября 2007 года.

В целом ежегодно на дорогах стран - членов ЕС погибает 8 тыс. пешеходов и велосипедистов.