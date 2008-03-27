Любимые герои зрителей Камеди Клаб – Чебурашка и Черновецкий

05:51, 27 марта 2008
Разное
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Клуб готовит новый цикл программ

Уже несколько дней в Arena Entertainment идут съемки нового цикла программ  Comedy Club UА, которые зритель увидит  в апреле на «Новом канале».

На специально созванной по этому поводу пресс-конференции, журналистам рассказали, что  фирменный юмор и уже известные зрителю исполнители - останутся. К тому же станет больше интерактива и контакта со зрителем. Новшества коснутся всех без исключения областей в Comedy Club UA: больше шуток за минуту времени,  новые лица на сцене, новый материал – и это только малая часть обновлений.

К примеру, резиденты клуба Андрей Молочный и Антон Лирник обращаются к зрителю с предложением назвать двух любых персонажей, и тут же придумают миниатюру с их участием. «Хит заказов – Чебурашка и Черновецкий», - делится впечатлением от уже записанных программ Андрей Молочный.

Но на этом тема киевской власти не заканчивается. Одна из журналисток интересуется  - нет ли желания побороться за кресло киевского градоначальника.  И тут выясняется, что у мэра Киева появился серьезный конкурент. Сергей Притула сегодня трудится над слоганом своей предвыборной компании. «Если киевляне хотят ржать с мэра, пусть мэр это делает профессионально», - заявил, не то шутя не то серьезно, потенциальный кандидат. 

Сергей Притула

Сергей Притула
Но уходить из проекта он пока не собирается. Поскольку, как сказал генеральный продюсер Дмитрий Царенко, запуск сезона Камеди на «Новом канале» - "...только начало большого пути и плодотворного сотрудничества, результатом которого станут новые совместные проекты... «Новый канал» - стратегический партнер Comedy Club UА».

Пожалуй, программа  стала более динамичной, хотя «юмора ниже пояса» и нецензурных словечек в ней осталось предостаточно. Стало больше политического юмора а-ля «Вчера Печерский суд Киева отменил результаты Первой мировой войны» или «Охранник Президента при исполнении служебных обязанностей выпал из улья».

Не забыли и популярный сегодня сайт – «Картина "Казаки пишут письмо турецкому султану на Одноклассниках».

Режиссер проекта Сергей Матвиенко обещает, что зрителей ждут абсолютно новые номера в качественно новой подаче. Появилась рубрика «Новые лица» - в ней можно увидеть новых резидентов. Тематика новых шуток отражает темы: от политики до секса. И масса сюрпризов даже для самих резидентов.

 

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