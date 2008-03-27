Любимые герои зрителей Камеди Клаб – Чебурашка и Черновецкий

Уже несколько дней в Arena Entertainment идут съемки нового цикла программ Comedy Club UА, которые зритель увидит в апреле на «Новом канале».

На специально созванной по этому поводу пресс-конференции, журналистам рассказали, что фирменный юмор и уже известные зрителю исполнители - останутся. К тому же станет больше интерактива и контакта со зрителем. Новшества коснутся всех без исключения областей в Comedy Club UA: больше шуток за минуту времени, новые лица на сцене, новый материал – и это только малая часть обновлений.

К примеру, резиденты клуба Андрей Молочный и Антон Лирник обращаются к зрителю с предложением назвать двух любых персонажей, и тут же придумают миниатюру с их участием. «Хит заказов – Чебурашка и Черновецкий», - делится впечатлением от уже записанных программ Андрей Молочный.

Но на этом тема киевской власти не заканчивается. Одна из журналисток интересуется - нет ли желания побороться за кресло киевского градоначальника. И тут выясняется, что у мэра Киева появился серьезный конкурент. Сергей Притула сегодня трудится над слоганом своей предвыборной компании. «Если киевляне хотят ржать с мэра, пусть мэр это делает профессионально», - заявил, не то шутя не то серьезно, потенциальный кандидат.

Но уходить из проекта он пока не собирается. Поскольку, как сказал генеральный продюсер Дмитрий Царенко, запуск сезона Камеди на «Новом канале» - "...только начало большого пути и плодотворного сотрудничества, результатом которого станут новые совместные проекты... «Новый канал» - стратегический партнер Comedy Club UА».

Пожалуй, программа стала более динамичной, хотя «юмора ниже пояса» и нецензурных словечек в ней осталось предостаточно. Стало больше политического юмора а-ля «Вчера Печерский суд Киева отменил результаты Первой мировой войны» или «Охранник Президента при исполнении служебных обязанностей выпал из улья».

Не забыли и популярный сегодня сайт – «Картина "Казаки пишут письмо турецкому султану на Одноклассниках».

Режиссер проекта Сергей Матвиенко обещает, что зрителей ждут абсолютно новые номера в качественно новой подаче. Появилась рубрика «Новые лица» - в ней можно увидеть новых резидентов. Тематика новых шуток отражает темы: от политики до секса. И масса сюрпризов даже для самих резидентов.