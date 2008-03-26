Непогода убила одного украинца

В результате сильного ветра, наблюдавшегося в прошлые сутки в Днепропетровской области (до 22 метров в секунду), в Павлограде один мужчина погиб, 14-летний парень травмирован.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Днепропетровской области.

49-летний местный житель погиб вследствие разрушения забора, подросток был травмирован во время падения дерева.

Потерпевший с травмами головы и ноги госпитализирован в больницу.

Ненастье привело к падениям деревьев в пяти районах Днепропетровска. Так, в Красногвардейском районе был поврежден грузовой автомобиль и газопровод низкого давления диаметром 100 мм. Целостность газопровода не нарушена.

В Амур-Нижнеднепровском районе временно было прекращено трамвайное движение, в Октябрьском районе упавшее дерево разрушило легковой автомобиль «Нисан».

В селе Новолатовка Широковского района ветром сорвана часть крыши на зерноскладе.