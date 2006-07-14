Текила попала под защиту ЮНЕСКО

Мексиканские плантации голубой агавы, сырья для производства текилы, включены ЮНЕСКО в перечень объектов мирового наследия и подлежат охране. Под защиту попали не только поля, на которых выращивают агаву, но и местные заводы по производству популярного алкогольного напитка.

По мнению экспертов ЮНЕСКО, территория между подножием вулкана Текила и долиной реки Рио Гранде представляет собой уникальный исторический ландшафт, в котором сохранились образцы доиспанской и колониальной архитектуры, а также старинные кустарные производства напитков из агавы.

Помимо мексиканских плантаций в перечень мирового наследия включены еще 19 объектов. В их числе оказались заброшенный город Сьюэлл, построенный рядом с крупнейшим в мире медным рудником Эль Теньенте (Чили), дворцы Ролли в Генуе, район Бехистуна в Иране, где находится одна из самых больших клинописных надписей, Зал столетия в польском Вроцлаве, построенный архитектором Максом Бергом, Бискайский мост в испанском Бильбао.

Особое внимание ЮНЕСКО уделила Африке. Сразу пять природно-культурных объектов вошли в перечень мирового наследия: эфиопский город Харар, каменные круги Сенегамбии, районы наскальной живописи Чонгони (Малави) и Кондоа (Танзания), район Ааправаси Гат в столице Маврикия Порт-Луи.

Лента.ру