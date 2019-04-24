3, 4 и 5 мая в Ивано-Франковске пройдет Международный фестиваль «Carpathian Space 2019»

IV Международный художественный фестиваль «Carpathian Space 2019», инициированный Национальной опереттой Украины, состоится в Ивано-Франковске 3, 4 и 5 мая 2019 г.

Уже в четвертый раз Ивано-Франковск окажется в эпицентре «Carpathian Space». Этот город имеет все шансы стать украинским Давосом - элитным пространством для встреч политического истеблишмента и ведущих художников Украины и Европы.

Международный фестиваль «Carpathian Space 2019» ставит перед собой амбициозную задачу: представить Ивано-Франковск прежде всего как целостный мощный инфраструктурный комплекс, который может стать территорией встреч людей разных сфер интересов, а также различных стран и наций.

«Искусство объединяет мир!» - с таким лозунгом генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н. а. Украины Богдан Струтинский обратился к украинскому и зарубежному художественному сообществу в январе 2016 года. Его инициативу поддержали художники и представители дипломатических кругов из десяти стран. Творческие и художественные коллективы из этих стран прибыли в Ивано-Франковск. И уже в мае 2016 впервые состоялся Международный фестиваль искусств «Carpathian Space».

Каждый год фестиваль расширяет свои границы! Прошлогодний «Carpathian Space» объединил 18 стран-участниц: Украину, Грузию, Польшу, Азербайджан, Болгарию, Венгрию, Молдову, Швейцарию, Австрию, Литву, Латвию, Эстонию, Францию, Мексику, Беларусь, Словакию, Румынию, Чехию.

Фолк, этно, рок, классическая музыка, театр и кино, визуальные искусства, разнообразие народных промыслов, кулинарные презентации, дегустации вина и кофе, спортивные события и многое другое. Немало художественных акций будут созданы специально к фестивалю и впервые представлены 3-5 мая в Ивано-Франковске на «Carpathian Space 2019».

Официальный сайт мероприятия: https://carpathian-space.info/information/

Страница мероприятия на Фейсбук: https://www.facebook.com/carpathianspace/