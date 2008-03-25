Электропоезд столкнулся с Daewoo Lanos: погибли двое людей

В Волынской области вблизи пгт Турийск на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского электропоезда с автомобилем "Daewoo Lanos".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека и 1 госпитализирован в центральную районную больницу. Задержка в движении электропоезда составила 30 минут.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Волынской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 14 человек и 145 - травмированы.