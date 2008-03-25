На Прикарпатье все места концентрации ДТП окропили святой водой

На Прикарпатье все места концентрации дорожно-транспортных происшествий окропили святой водой.

Об этом сообщил УНИАН руководитель Центра общественных связей УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

В частности, по его словам, Госавтоинспекция области прибегла и к необычному способу влияния на уменьшение ДТП на дорогах области, обратившись за помощью к служителям церкви. Он сообщил, что по просьбе работников милиции священник окропил все места концентрации ДТП святой водой, чтобы здесь не случалась беда.

Отец Мирон также благословил экипажи ГАИ на мирную службу, которая бы, прежде всего, касалась вопросов помощи участникам дорожного движения и была бы как можно меньше связана со случаями возникновения дорожно-транспортных происшествий, сказал В.ГУЛЬТАЙЧУК.

Он отметил, что с начала года милиция Івано-Франковской области принимает дополнительные меры, направленные на повышение уровня безопасности на дорогах общего пользования. По его словам, по сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автодорогах Прикарпатья сократились на треть, на 30% меньше погибло людей, на 38% уменьшилось количество травмированных.

Чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия, Госавтоинспекция скрупулезно проанализировала состояние аварийности на каждом отрезке автодорог, следовательно, были определены не только характерные причины и обстоятельства ДТП, но и места концентрации происшествий. На особый учет и контроль таким образом взято 11 участков, в том числе 2 – на местных дорогах. Работники ГАИ совместно со службой автомобильных дорог разработали дополнительные меры по улучшению дорожных условий, в частности, восстановление дорожной разметки, установление дополнительных дорожных знаков, ликвидация деформации проезжей части и обочины и тому подобное.

Также как можно ближе к местам концентрации ДТП сориентирована работа нарядов дорожно-патрульной службы, которые будут патрулировать там круглосуточно.