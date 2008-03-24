Ющенко сел за руль спецмашины для великана (фото)
20:52, 24 марта 2008Разное
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Автомобиль адаптирован для Леонида Стадника
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО передал самому высокому человеку в мире Леониду СТАДНИКУ специально адаптированный под него автомобиль марки «Шевроле».
Как сообщает пресс-служба Президента, несколько месяцев назад Л.СТАДНИК обратился к Президенту с просьбой о специальном автомобиле.
Глава государства направил свое поручение руководству ЗАО «ЗАЗ». Под размеры Л.СТАДНИКА адаптирован салон автомобиля и сиденье.
Вручение ключей от автомобиля состоялось во дворе Секретариата Президента Украины. В.ЮЩЕНКО лично сел за руль и проехал вместе с Л.СТАДНИКОМ по площади перед Секретариатом.
Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН
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