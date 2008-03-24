На Волыни автомобиль врезался в поезд: двое погибших

В Волынской области при столкновении автомобиля с поездом погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, трагедия произошла сегодня около 9 часов утра на автодороге Ковель-Турийск: автомобиль, в котором находились три человека, въехал в идущий поезд.

Как отмечено в сообщении, авария произошла по вине водителя, который проигнорировал на переезде запретительный сигнал семафора и продолжал двигаться. “Когда до пассажирского поезда, который в этот момент шел из Ковеля во Львов, оставалось несколько метров, было поздно останавливаться, и автомобиль практически въехал во второй вагон. Поезд зацепил машину и, прежде чем остановиться, протянул его еще несколько метров, пока автомобиль не врезался в столб, который находился над железнодорожным путем”, - сообщили в УМВД.

Выжить удалось только одному пассажиру – мужчине, который госпитализирован в реанимационное отделение Турийской районной больницы.

Движение было на час остановлено.