Старший лейтенант ВВ Игорь Киналь, погибший в Косово (фото)

Завтра во Львовской области состоится церемония прощания со старшим лейтенантом внутренних войск Игорем Киналем, который 17 марта 2008 года умер от полученного ранения в Косово.

Как сообщили УНИАН в ДСО и МД МВД Украины, прощание с погибшим состоится в Золочевском районном доме культуры 20 марта 2008 года с 10.00 до 11.00.

Для представителей СМИ будут предоставлен транспорт из г. Львова. Сбор с 7.30 до 8.00 по адресу: улица Стрыйская, 146.

Как сообщал УНИАН, утром 17 марта во время проведения спецоперации по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части города Митровица произошло столкновение противников провозглашения независимости Косово с полицейскими силами ООН. Сербы обстреляли здание полицейской станции и забросали территорию гранатами. В результате этих действий был ранен 21-й работник Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово.

Раненый во время столкновений Игорь Киналь умер 17 марта в 22.00 от многочисленных осколочных ранений после проведенной операции.