«Наша Украина» в знак протеста покинули Согласительный совет ВР

Представители «Нашей Украины» в знак протеста покинули заседание Согласительного совета Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРЫЧ.

То, что сейчас происходит – это пародия. Александр Александрович (МОРОЗ) ведет заседание Согласительного совета в таком стиле, как будто в сессионном зале ничего не происходит. Нельзя делать вид, что все нормально», - сказал Р.ЗВАРЫЧ.

Депутат также сообщил, что его фракция не будет участвовать в распределении парламентских комитетов. Кроме того, он также отметил, что депутаты фракции «Наша Украина» не будут записываться в комитеты.

Р.ЗВАРЫЧ предположил, что в случае автоматического распределения депутатов его фракции по комитетам он окажется в комитете «по материнству и детству».