В Житомире школьницы избили учительницу-практикантку.

Об этом УНИАН сообщили в Королёвском райотделе милиции, куда пострадавшая обратилась с заявлением.

Инцидент произошел в Житомирской общеобразовательной школе № 33. "Конфликт произошел между ученицей 7 класса и учительницей-практиканткой из Житомирского университета имени И.Франко", - сообщил журналистам директор школы Иосиф ОСНИЦКИЙ.

По его словам, семикласснице не понравилось, как практикантка посмотрела на нее, и она набросилась на молодую учительницу с кулаками на лестнице в школьном коридоре. Учительница в ответ плюнула в лицо школьнице.

По информации райотдела милиции, к избиению учительницы приобщились также подруги семиклассницы, нанеся практикантке множество ударов.

Руководство школы считает, что в конфликте виноваты обе стороны, подчеркивая, что будущая учительница должна была завершить инцидент словесно, не допустить применения силы.

В то же время, работники правоохранительных органов отмечают, что уже не раз интересовались школьницей - инициатором избиения. В частности, ее подозревают в краже мобильных телефонов. Кроме того, мать семиклассницы привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Понесут ответственность и другие школьники, причастные к избиению учительницы-практикантки. Сейчас судмедэкспертиза решает, будет ли дело передано в суд.