В Запорожье сгорела маршрутка: 4 погибших
11:10, 14 марта 2008Разное
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Несколько пассажиров госпитализированы с ожогами
В Запорожье в результате пожара в маршрутном микроавтобусе погибли 4 человека, еще несколько пассажиров госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, трагедия произошла сегодня около 7.00.
"По неустановленным на данный момент причинам около 7-ми утра в перевозившем пассажиров микроавтобусе возник пожар, в результате которого 4 человека погибли в огне", - сообщили в МЧС.
Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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