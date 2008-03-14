В Запорожье сгорела маршрутка: 4 погибших

В Запорожье в результате пожара в маршрутном микроавтобусе погибли 4 человека, еще несколько пассажиров госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, трагедия произошла сегодня около 7.00.

"По неустановленным на данный момент причинам около 7-ми утра в перевозившем пассажиров микроавтобусе возник пожар, в результате которого 4 человека погибли в огне", - сообщили в МЧС.

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.