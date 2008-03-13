На субботнике в парке ”Нивки” за пакет мусора заплатят 5 гривен

Администрация Шевченковского района Киева организует проведение 15 марта субботника, который охватит парк "Нивки".

Власти района обещают заплатить по 5 грн. за каждый пакет собранного в парке мусора всем, кто примет участие в субботнике, сообщили УНИАН в Отделе информационной политики Шевченковского районного в г. Киеве совета.

Мероприятие проводится по инициативе председателя Шевченковской РГА Виктора ПИЛИПИШИНА и при содействии союза предпринимателей Шевченковского района „Сузір’я” и КП „Лик”.

Кроме того, райадминистрация предусматривает для наиболее активных уборщиков награды ценными призами.

Сбор участников в парке “Нивки” объявлен на 9.00 у памятника Демьяну Коротченко.