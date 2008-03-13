Маршрутки заблокировали тротуары и подъезды к админзданиям столицы

В четверг, 13 марта, водители маршрутных такси продолжают в Киеве страйк, условием прекращения которого является повышение тарифов на пассажирские перевозки.

С самого утра вдоль центральных автодорог столицы, в частности, по улицам Крещатик и Грушевского, с обеих сторон дороги впритык одна в другой стоят маршрутки, сообщает Украинская правда.

Очевидно, они снятые с маршрутов из разных районов Киева, о чем свидетельствуют таблички с указанием маршрутов, оставленные на некоторых из них.

Маршрутки выставлены в длинные шеренги. Фактически, они заблокировали тротуары и подъезды к основным административным зданиям столицы. Водители в машинах отсутствуют.

Как известно, акцию протеста с требованием повысить стоимость проезда маршрутные перевозчики начали в среду, 12 марта.

Они также предупреждали, что если городские власти не прислушаются к их требованиям, то в четверг они заблокируют центр Киева