Маршрутки парализуют движение в Киеве?

Водители маршруток продолжают забастовку. Накануне на столичные улицы не вышли около 90%, а это почти две тысячи маршрутных такси Киева.

Главное требование перевозчиков - повышение платы за проезд. Однако транспортного коллапса в городе не произойдет, заявляет киевская власть. Коммунальный транспорт попытается компенсировать отсутствие частных перевозчиков. Вчера пассажиры ощущали существенные неудобства, и немало киевлян опоздали на работу.

Как заявили забастовщики, переговоры с властью пока ничего не дают, поэтому акция продолжаена. Сегодня протест приобретет новые формы. Автобусы выйдут на линии, но будут передвигаться по городу со скоростью 5 километров в час, блокируя таким образом движение в столице.

ICTV