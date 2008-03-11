Тимошенко: подорожание бензина вызвано ростом мировых цен на нефть

Подорожание бензина в Украине обусловлено ростом мировых цен на нефть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

“Я думаю, ни для кого не секрет, что рекордной границы достигла цена на нефть на мировых биржах, и это является очевидным, что когда нефть имеет такие уникально рекордные цены на мировых рынках, то это влияет и на стоимость нефтепродуктов в Украине”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что правительство планирует предпринимать меры, сдерживающие рост цен на бензин. “Прежде всего, это диверсификация поставок нефти, и сегодня во время нашей встречи (заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС - УНИАН) мы отмечали, что должен быть доведен до логического завершения вопрос строительства нефтепровода "Одесса-Броды", и я думаю, что если его запустить в верном направлении, то Украина, в том числе, могла бы получить альтернативные источники нефти”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она сообщила, что правительство планирует провести несколько тендеров по привлечению крупных инвестиций для строительства новых высокотехнологичных и высокоэффективных нефтеперерабатывающих заводов.