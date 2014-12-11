12 декабря (пятница) 2014 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ЖИЗНЬ БЕЗ РОССИЙСКОГО ГАЗА»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Оценка состояния украино-российских взаимоотношений в газово-энергетической сфере.

2. Перспектива газовых отношений с Россией: с чем войдем в следующую зиму?

3. Что значит для Украины отказ России от строительства «Южного потока»?

4. Перспективы украинской ГТС.

5. Теряет ли Газпром европейский газовый рынок? Какие перспективы у россиян на восточном направлении?

Участники круглого стола:

1. ВАЛЕНТИН ЗЕМЛЯНСКИЙ, директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины.

2. ЮРИЙ КОРОЛЬЧУК, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

3. МИХАИЛ ГОНЧАР, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI".

4. ИВАН ПЛАЧКОВ, глава Наблюдательного Совета «Киевэнерго».

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)