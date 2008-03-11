Лобовое столкновение Toyota Land Cruiser и Audi 80: три человека погибли

Во Львовской области возле с.Райлив Стрыйского района на автодороге Нижанковичи-Стрый водитель внедорожника "Toyota Land Cruiser" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "Audi 80".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один человек с травмами разных степеней тяжести госпитализирован в Стрыйскую центральную районную больницу.

Все за сутки на территории страны зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествия, при которых погибли 26 человек, и 101 - травмирован.