Тринадцатый поезд сбил 15-летнюю школьницу

Вчера под Полтавой поезда травмировали двух людей.

Как сообщили УНИАН в Полтавском областном управлении МЧС, вчера в 19 часов 18 минут, поездом № 63 сообщением «Харьков-Киев» был сбит мужчина. Происшествие зафиксировано на 323 километре железнодорожного перегона «Полтава Киевская - Божково». Особа пострадавшего устанавливается. Состояние здоровья потерпевшего очень тяжелое.

«Практически через час на 319 километре железнодорожного перегона «Полтава Киевская – Супруновка» в 20 часов 10 минут под поезд № 13, который следовал из Харькова в Бердичев, попала 15-летняя школьница. Девушку с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение 2 городской больницы», - сказал представитель Полтавского областного управления МЧС.