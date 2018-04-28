«Вокруг света»: В Киеве открывается ежегодная выставка тюльпанов

С 27 апреля на территории парка Певческое поле откроется масштабная выставка тюльпанов «Вокруг света». Посетителям предложат отправиться в кругосветное путешествие по самым популярным уголкам мира.

Об этом сообщает соорганизатор выставки, руководитель компании Grand Event Денис Погорелко:

«Рассматривая композиции, вы сможете увидеть достопримечательности Нью-Йорка, Венеции или Рио-де-Жанейро. Кроме этого, на территории парка будет много интересных локаций, активностей, а также яркое празднование Дня города Киева. Гарантирую, что вы прекрасно проведете время вместе с семьей или большой компанией», - рассказывает Погорелко.

Выставка будет проходить на протяжении месяца. Сообщается, что для масштабного обустройства клумб уже готово 13 млн. тюльпанов, выращенных в оранжереях Печерского района.

Гостей обещают удивлять не только инсталляциями мирового уровня, но и грандиозным масштабом мероприятия. Кроме цветочных экспозиций на 3700 м ² парка, на территории будут организованы: веревочный парк, всесезонная тюбинг горка, караоке, детский парк аттракционов, гастрономическая зона, вечерняя лаунж- зона, эко-ярмарка, тематические мероприятия и многое другое:

«Мы стараемся составить необычную и захватывающую программу, которая станет интересной как для киевлян, так и для гостей столицы»- говорят организаторы.

Время работы: 10:00 – 21:00.

Адрес: ул.Лаврская, 33

Стоимость входных билетов: взрослый-50 гр, детский-25 грн.

Вход бесплатный для многодетных семей, пенсионеров, участников АТО, инвалидов и участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС.