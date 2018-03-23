Эксперты обсудят юридические и политические последствия "правок Лозового"

Имеют ли они политическую составляющую?

23 марта (пятница) 2018 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Поправки Лозового. Юридические и политические последствия".

Организатор круглого стола - Институт Горшенина.

Вопросы для обсуждения:

1. Решению каких проблем должны способствовать "поправки Лозового" в Уголовном процессуальном кодексе?

2. Какие последствия может повлечь ограничение сроков расследования уголовных дел?

3. Насколько оправдано введение монополии государственных учреждений на проведение экспертиз по уголовным делам?

4. Какие реальные последствия будет иметь введение "поправок Лозового"? Чего ожидать правоохранителям, судьям, гражданам? Практические рекомендации юристов.

5. Имеют ли поправки политическую составляющую? В чем она заключается?

Участники круглого стола:

· Виктория Пташник, народный депутат Украины, юрист;

· Алексей Баганец, заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015 гг.);

· Игорь Фомин, управляющий партнер адвокатского объединения "Фомин и партнеры";

· Евгений Крапивин, юрист, представитель Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов.

Модератор: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

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