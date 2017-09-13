Иностранные инвесторы ожидают роста своего бизнеса в Украине – опрос

Представители крупных предприятий Украины, входящих в Европейскую Бизнес Ассоциацию (ЕБА), ожидают рост своего бизнеса в следующем году.

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Об этом говорится в опросе ключевых инвесторов об их персональных ожиданиях, проведенном ЕБА.

"86% опрошенных респондентов сообщили, что ожидают рост в следующем году. И это хорошая новость, потому что эта цифра растет в последние годы. 56% ожидали рост в 2016 году, 74% - в 2017 году", - отметила в ходе презентации опроса исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

По ее словам, согласно результатам опроса, 86% респондентов подтвердили, что ожидают позитивную динамику роста бизнеса, при этом 34% опрошенных руководителей прогнозируют рост доходов в гривне на 6-10%.

По словам Деревянко, 57% опрошенных бизнесменов, как и в прошлом году, при планировании бюджета на 2018 год закладывают курс валют 27-28 грн/долл.

Кроме того, она сообщила, что 57% респондентов в следующем году планируют увеличивать штат персонала, а 9% - сокращать.

Согласно опросу, бизнес-сообщество среди приоритетных задач для правительства Украины выделило борьбу с коррупцией и необходимость судебной реформы: 29% и 26% соответственно. При том, что ранее несколько сезонов подряд абсолютное первенство среди негативных факторов всегда получала коррупция.

Как сообщал УНИАН, Индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом полугодии 2017 года по результатам опроса компаний – членов Европейской Бизнес Ассоциации достиг максимального значения с 2011 года, составив 3,15 балла по пятибалльной шкале.