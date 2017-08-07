Организация Greencubator продлила отбор экологических бизнес-проектов для финансирования

Общественная организация Greencubator, уполномоченная Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для отбора среди частных компаний проектов по снижению вредных выбросов в окружающую среду или сокращению энергопотребления, продлила до 15 октября отбор бизнес-проектов для последующего выделения им безвозвратной финансовой помощи – инновационных климатических ваучеров.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает представитель Greencubator Андрей Зинченко.

«Срок приема заявок на Программу инновационных ваучеров от ЕБРР продлен до 15 октября… вы можете претендовать на ваучеры в сумме 20 тыс. евро или мегаваучеры на сумму 50 тыс. евро», - написал Зинченко.

Как сообщал УНИАН, в середине марта 2017 года ЕБРР презентовал и запустил в Украине новый инструмент финансовой поддержки проектов, снижающих негативное влияние на климат, – инновационные ваучеры, с помощью которых банк планирует профинансировать около 50 проектов на среднюю сумму 20 тыс. евро. Тогда сообщалось, что инновационные ваучеры помогут реализовать проекты по снижению выбросов парниковых газов разными компаниями, а также достичь снижения энергопотребления.

В конце марта руководитель предпринимательских программ Greencubator Екатерина Самотескул сообщила, что первые 3-5 проектов будут отобраны в июне этого года. По ее словам, общий размер финансирования по программе климатических ваучеров составляет 1 млн евро.