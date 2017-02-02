УСПП и ПриватБанк продолжат программу поддержки предпринимательства

Главной ее целью является создание более 1 млн. новых рабочих мест, увеличение количества предприятий малого бизнеса. Партнеры надеются, что данная инициатива сможет превратиться в общенациональную программу поддержки предпринимательства и призывают правительство к активным совместным действиям.

За неполный 2016 год программа значительно продвинулась. Успеха удалось достичь там, где налажено государственно-частное партнерство с органами местной власти. В регионах Украины – всего 24 города – прошли форумы при участии руководителей областей. В Киеве и Одессе выделено до 10 млн. грн. для компенсации процентных кредитных ставок из местных бюджетов, другие госадминистрации предложили от 1 до 5 млн. в зависимости от своих возможностей. В Ивано-Франковске решено компенсировать 50% ставки по кредиту, в Полтаве – до 30 тыс. грн. за созданное рабочее место.

В условиях высокого уровня безработицы и трудовой миграции, низкого уровня благосостояния населения (около 70% украинский находятся на грани бедности по стандартам ООН) такая программа может переломить негативные тенденции и стимулировать деловую активность в стране. Напомним, сейчас из-за неблагоприятных законодательных нововведений свою деятельность прекратили 214 тыс. физических лиц-предпринимателей. Необоснованное повышение минимальной зарплаты, штрафы и проверки заставляют МСБ сокращать штат, не способствуют выходу бизнеса из тени.

Поэтому программа «Украина – страна успешных предпринимателей» имеет огромное значение, говорят в ПриватБанке и УСПП. Партнеры призвали другие банки, финансовые учреждения присоединиться к ее реализации.

Также они подготовят обращение к правительству с предложением сделать данную программу общенациональной, что качественно повысит возможность помощи самозанятым, мелкому предпринимательству.

«Мы убеждены, что для роста экономики, ВВП необходима динамика не закрытия предприятий, а их создания, формирования рабочих мест и подъема внутреннего рынка. Для этого нужны стимулы на государственном уровне. Кроме того, у нас уже разработаны механизмы взаимодействия с органами местной власти – они должны стать той базой, на которой может строиться комплексная государственная поддержка бизнеса», – резюмировал президент УСПП Анатолий Кинах.