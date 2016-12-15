В Ивано-Франковске начал работу бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, бизнес-форум открылся в 11:00 в гостинице «Надия» в центре города.

Основными вопросами форума являются проблемы создания и поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

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Форум состоит из трех панельных дискуссий с участием представителей властей, руководства Ивано-Франковского и Тернопольского филиалов регионального управления Прикарпатского представительства Приватбанка, а также местных предпринимателей.

На форум прибыли более 200 местных мелких и средних предпринимателей, которых поздравили представители департамента экономического развития, промышленности та инфраструктуры Ивано-Франковской областной государственной администрации, Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, директор Ивано-Франковского и Тернопольского филиала Прикарпатского регионального управления Приватбанка Юрий Акуленко и другие.

В программе мероприятия — панельная дискуссия «Перспективы развития малого бизнеса в Украине: государственные программы и поддержка инициатив», а также «Бизнес в Украине: путь к успеху», которая предполагает выступление местных предпринимателей, готовых поделиться своим успешным опытом.

В частности, запланировано выступление Сергея Фицака – директора IT-компании Softjourn, Богдана Кривенчука – основателя ресторана японской кухни «Хеппи Суши», Ростислава Кукурудзы – заместителя председателя Ивано-Франковского правления украинского союза промышленников и предпринимателей, Юрия Акуленко – директора Ивано-Франковского и Тернопольского филиала Прикарпатского регионального управления Приватбанка и др.

Основным мероприятием форума должна стать презентация проектного финансирования Приватбанка на сервисе «КУБ» (Страна успешного бизнеса). Так, во время панельной дискуссии «Лайфхаки для бизнеса» запланировано выступление руководителя направления по активно-пассивным операциям клиентов МСБ Ивано-Франковской и Тернопольской филии РУ Приватбанка в Ивано-Франковске Юлии Тугай с темой: «Проектное финансирование на сервисе «КУБ» - страна успешного бизнеса, проект для предпринимателей».

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.