В Тернополе начал работу региональный бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, бизнес-форум открылся в 10 часов в ТРЦ «Подоляны».

Основными вопросами форума являются проблемы создания и поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

Форум будет состоять из трех панельных дискуссий с участием представителей власти, руководства тернопольского регионального представительства Приватбанка и местных предпринимателей. На форум прибыли 200 участников.

Их поздравили председатель Тернопольской ОГА Степан Барна, председатель облсовета Виктор Овчарук, директор Прикарпатского РУ Приватбанка Юрий Акуленко, заместитель председателя правления УСПП Михаил Ибрагимов.

Во время форума также предусмотрено выступление местных предпринимателей, готовых поделиться своим успешным опытом.

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Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.