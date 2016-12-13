В четверг в Запорожье стартует бизнес-форум "Украина — страна предпринимателей"

Такие форумы уже успешно прошли в Полтаве, Киеве, Днепре, Ровно и других городах Украины.

Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке банкиров и местной власти стремится показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Участников форума ждут выступления представителей власти и других организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей. Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и т. д.

— Главная задача форума — привлечь внимание всех жителей города к тому, что сегодня предпринимательство является наиболее реальным средством обеспечить свою семью, — сказал руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Александр Николенко.

Президент УСПП Анатолий Кинах также отметил, что государство и местные власти должны рассматривать развитие самозанятости, малого и среднего бизнеса как свою стратегию, ведь эта программа поможет создать в частном секторе более миллиона новых рабочих мест.

В ходе открытого диалога с местными властями участники форума намерены обсудить новые эффективные механизмы стимулирования развития предпринимательства, одним из которых является возможность компенсации из местных бюджетов части процентов по банковским кредитам, если они направлены на создание новых рабочих мест.

Запорожский бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей» стартует 15 декабря 2016 по адресу: г. Запорожье, просп. Соборный, 183, Запорожская областная филармония. Начало работы в 10:00, регистрация и кофе с 9:30.



