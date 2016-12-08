В Черновцах проходит региональный бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей"

В Черновцах сегодня в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича начал работу региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей», организованный Приватбанком совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

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Как передает корреспондент УНИАН, в форуме принимают участие около 200 представителей малого и среднего бизнеса, а также тех, кто хочет стать предпринимателями.

В работе форума также принимают участие представители Черновицкой ОГА и областного совета, городской председатель Черновцов Алексей Каспрук, руководство Черновицкого областного отделения Украинского союза предпринимателей и промышленников и регионального отделения Приватбанка.

Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке Приватбанка стремится показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Участников форума ожидают выступления представителей местной власти, предпринимателей Черновицкой области, вдохновляющие истории успеха молодых бизнесменов.

Кроме того, участники форума получат полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и тому подобное.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.