В Украине можно оперативно создать 1 миллион рабочих мест - глава УСПП

Развитие малого бизнеса, которое может начаться в случае эффективной программы государственно-частного партнерства и развития технологий микрокредитования, позволит оперативно создать в Украине 1 миллион рабочих мест.

Об этом сообщил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах на съезде УСПП в Киеве.

По его словам, совместная программа УСПП и "ПриватБанка", популяризирующая деловую инициативу и предоставляющая бесплатные консультации начинающим бизнесменам, может стать основой для укрепления среднего класса.

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"В перспективе, опираясь на государственно-частное партнерство, эта инициатива должна стать основой для формирования национальной стратегии укрепления среднего класса, развития малого и среднего предпринимательства. В других государствах именно оно - основной заказчик демократических изменений и источник наполнения бюджета, на уровне 50-70%", - сказал Кинах.

Как сообщал УНИАН, УСПП и "ПриватБанк" запустили совместную программу "Украина - страна предпринимателей", которая предоставляет консультационную и финансовую поддержку малому бизнесу. В рамках программы "ПриватБанк" создал P2B-платформу кредитования "КУБ".

Малый и средний бизнес, воспользовавшийся кредитованием через платформу "КУБ", аккумулирующую средства людей, желающих инвестировать в развитие предпринимательства, в 2016 году создал 80 тысяч рабочих мест.