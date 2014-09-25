Харьковские военные врачи помогли более 2200 раненым в зоне АТО бойцам

Каждый девятый пострадавший в зоне антитеррористической операции военный, который поступает в ВМКЦ Северного региона, попадает в клинику отоларингологии и офтальмологии. Коллектив этого структурного подразделения военно-медицинского учреждения насчитывает всего полтора десятка медперсонала. Зато в палатах одной из наименьшей по численности медперсонала клиники одновременно находится до 50 человек.

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- Работу ЛОР-врачей порой называют ювелирной, ведь некоторые приборы можно увидеть только через микроскоп. Иногда работникам клиники приходится делать до 5 операций в сутки и параллельно следить за процессом выздоровления 10-12 человек, - сообщил начальник клиники отоларингологии и офтальмологии полковник медицинской службы Алексей Фураев.

Кстати, трое человек из этого воинского коллектива, включая начальника клиники, добровольно находились в полевых лагерях на Донбассе, а командование ВМКЦ Северного региона получило рапорты о готовности быть направленными в район военного конфликта от каждого второго специалиста клиники отоларингологии и офтальмологии.

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По словам командования ВМКЦ Северного региона, все необходимое для работы с пациентами поступает централизованно из Киева, так и от харьковских благотворителей. Список необходимого имущества постоянно корректируется, исходя из потребностей на каждый день. Поэтому проблем со всесторонним обеспечением не возникает.