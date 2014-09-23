СНБО заявляет о снижении активности боевиков (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Мы констатируем, что количество обстрелов блокпостов с каждым днем уменьшается", - сказал Лысенко.

По его словам, на протяжении последних суток боевики совершили две неудачные попытки штурма позиций украинских военных вблизи населенного пункта Авдеевка, села Никишино, а также обстреляли позиции возле Доброполья, Счастья и Донецкого аэропорта.

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