Черновицкие школьники собрали 128 тыс. грн в поддержку армии

Как сообщили корреспонденту УНИАН в координационном центре «Волонтерское движение Буковины», акция по сбору средств продолжалась две недели, начиная с 1 сентября.

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За собранные средства, волонтеры приобрели два тепловизора, которые 19 сентября уже доставлены в зону АТО бойцам 8-го батальона территориальной обороны, а также аккумуляторы и зарядные устройства.

«Когда акция начиналась, речь шла только об одном тепловизоре, стоимость которого составляет около 60 тыс. грн. Когда же сбор средств завершился, оказалось, что мы можем приобрести два тепловизора», - рассказала волонтер Леся Михайлюк.