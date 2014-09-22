Черновицкие школьники собрали 128 тыс. грн в поддержку армии
16:37, 22 сентября 2014Армия
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В Черновцах ученики 21 школы собрали на потребности украинского войска 128 тыс. грн.
Школьники за две недели собрали 128 тыс. грн / Фото УНИАН
Как сообщили корреспонденту УНИАН в координационном центре «Волонтерское движение Буковины», акция по сбору средств продолжалась две недели, начиная с 1 сентября.
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За собранные средства, волонтеры приобрели два тепловизора, которые 19 сентября уже доставлены в зону АТО бойцам 8-го батальона территориальной обороны, а также аккумуляторы и зарядные устройства.
«Когда акция начиналась, речь шла только об одном тепловизоре, стоимость которого составляет около 60 тыс. грн. Когда же сбор средств завершился, оказалось, что мы можем приобрести два тепловизора», - рассказала волонтер Леся Михайлюк.
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