Украинцы перечислили для армии 125,5 миллионов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Из этой суммы 118 млн грн - денежные переводы на материально-техническое, остальные - на медицинскоеобеспечение Вооруженных сил Украины.

С помощью звонков на единый мобильный номер “565” на поддержку украинской армии перечислено более 29 млн 435 тыс. грн (все - на материально-техническое обеспечение ВСУ).

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Кроме того, на счета Минобороны поступило 104,1 тыс. долл. и 43,6 тыс. евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50% от общей суммы)остаток иностранной валюты на счетах Министерства обороны Украины составил 49,3 тыс. долл. (гривневый эквивалент - 558 тыс. грн) и 21,6 тыс. евро (гривневый эквивалент - 332 тыс. грн).