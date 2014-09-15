На Черниговщине встретили танкистов из зоны АТО

На Черниговщину из зоны проведения антитеррористической операции вернулись военнослужащие отдельной танковой бригады, которые на протяжении длительного времени выполняли задания на востоке Украины.

Танкистов встретили торжественно всем городом. Люди скандировали «Героям слава!», «Слава Украине!», «Спасибо за мужество!». Кроме этого на главной площади Чернигова жители города спели Гимн Украины, развернули большой сине-желтый флаг и устроили концерт для героев-защитников.

За добросовестное выполнение служебного долга военнослужащие получили 15 суток отпуска.