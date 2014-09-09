В Люблине началось многонациональные учения "Кленовая арка-2014"

Украину на этих учених представляют почти 20 офицеров из командования сухопутных войск ВС Украины, Академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного, одной из отечественных аэромобильных бригад.

После поднятия государственных флагов стран-участниц на официальной церемонии открытия командир многонациональной бригады полковник ВС Польши Дариуш Соботка, который проводит обучение, выразил надежду, что нынешнее мероприятие станет очередным шагом к совершенствованию оперативной совместимости подразделений и приобретение ими возможностей по выполнению задач по обеспечению мира и безопасности в тех регионах нашей планеты, где возникнет потребность.

Во время первой фазы обучения, которая продлится 4 дня, для участников будет организован и проведен целый комплекс учебных мероприятий из особенностей оперативного планирования и принятия решений по стандартам армий Североатлантического альянса, а также проведены необходимые инструктажи с применение средств имитационного моделирования, систем управления.

На протяжении второй недели основное внимание будет направлено на подготовку штаба многонационального батальона, который будет состоять из военнослужащих из Литвы, Польши и Украины. Они будут выполнять задачи миротворческой тематике в одной из вымышленных стран согласно сценария обучения. Сам сценарий разработан с учетом возможных вызовов и угроз, которые имеют место в различных регионах современного мира. В роли главных инструкторов и посредников будут работать опытные офицеры и сержанты ВС Канады, за плечами которых участие во многих миротворческих операциях в разных уголках нашей планеты.

По словам представителя командования высокомобильных десантных войск ВС Украины полковника Владимира Юданова, нынешнее обучение является не только важным мероприятием в сфере международного военного сотрудничества, но и имеет большое практическое значение для всех участников.

"Среди военнослужащих ВС Украины, которые принимают участие в обучении, есть немало офицеров - участников антитеррористической операции", - подчеркнул офицер. - Общаясь со своими иностранными коллегами, они поделятся опытом проведения реальных военных операций, в частности, борьбы с незаконными вооруженными формированиями в условиях так называемой "гибридной войны", когда противник кроме военной техники и вооружения широко применяет средства информационно-психологического воздействия и пропаганды, пренебрегает благополучием гражданского населения и нормами международного гуманитарного права.

Для предоставления обучению большей реалистичности во время разработки его сценария учитывались новейшие методы проведения информационных операций, осуществление информационного противодействия, сотрудничества с местным населением, средствами массовой информации. Также в рамках подготовки офицеров штаба до квалифицированных и адекватных действий в информационном поле, миротворческих и стабилизационных операций в роли группы подыгрывание совместно с канадскими специалистами будут работать украинские офицеры с соответствующими профессиональной подготовкой и опытом.

Кроме того, военнослужащие Украинского войска делают весомый вклад в организацию и проведение мероприятия в целом. Так, специалисты из 270 отдела имитационного моделирования боевых действий Сухопутных войск ВС Украины предоставляют своим польским коллегам помощь в настройке высокотехнологичного оборудования и проведения обучения на высоком профессиональном уровне.

Проведение учений серии "Кленовая арка" является важным этапом в создании и деятельности литовско-польско-украинской миротворческой бригады.