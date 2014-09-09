Порошенко отметил государственными наградами группу военнослужащих
Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами группу военнослужащих вооруженных сил за личное мужество и героизм.
Как сообщается на сайте Мининстерства обороны, согласно указу №708/2014 «О награждении государственными наградами Украины», который подписал президент, «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:
в вооруженных силах Украины:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
БЕЛЮГУ Евгения Сергеевича - старшего лейтенанта
БЕЛАША Александра Сергеевича - старшего лейтенанта
БОРДЮГА Александра Васильевича - капитана
БУРЧАКА Андрея Петровича - старшего лейтенанта
ВЛАСЮКА Александра Михайловича - старшего лейтенанта
ГАЛАКТИОНОВА Максима Евгеньевича - старшего лейтенанта
ГАМАРНИКА Александра Михайловича - старшего лейтенанта
ГОРДЕЙЧУКА Игоря Владимировича - полковника
ГРАБЧЕНКО Дениса Валерьевича - старшего лейтенанта
ДОВБУША Алексея Анатольевича - капитана
ДОРОШЕНКО Анатолия Анатольевича - майора
ЗИНЧЕНКО Алексея Владимировича (посмертно) - капитана 2 ранга
КОЗУБЦА Владимира Александровича - старшего лейтенанта
КОМЫШЕВА Павла Станиславовича - полковника
КОНДРАТЮКА Юрия Сергеевича - капитана
КРИВОНОСА Сергея Григорьевича - полковника
ЛАНОВОГО Максима Борисовича - капитана
ЛИЩИНСКОГО Сергея Анатольевича - подполковника
ЛУКАША Евгения Владимировича - старшего лейтенанта
ЛУЧНИКОВА Артема Владимировича - полковника
МАСЛЕННИКОВА Дениса Константиновича - старшего лейтенанта
НАЗАРОВА Виктора Николаевича - генерал-майора
ПЛОХОГО Андрея Витальевича (посмертно) капитана
РУСОГО Вадима Георгиевича - капитана
СИДОРЕНКО Михаила Павловича - майора
СКАТЕРНОГО Виктора Анатольевича - капитана
СЛОБОДЯНЮКА Александра Васильевича - капитана медицинской службы
СЛОМИНСКОГО Евгения Евгеньевича - капитана
УШКА Владимира Владимировича - капитана медицинской службы
ФЕДЬКИВА Романа Васильевича - майора
ВРИС Сергея Владимировича - подполковника
ЧЕБОТАРЕВА Михаила Анатольевича - майора
ЧЕРГИНЦА Сергея Николаевича - капитана
ШАНДАРА Алексея Михайловича - полковника
ШЕВЧЕНКО Эдуарда Григорьевича - капитана 1 ранга
ШЕВЧУКА Евгения Александровича - капитана ранга
Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени
АЛДОШИНА Максима Александровича (посмертно) - солдата
АЛЕШИНА Андрея Владимировича (посмертно) - старшего сержанта
АНОХИНА Сергея Валерьевича - капитана
БАГИНСКОГО Артема Григорьевича - капитана
БАРСКОГО Олега Николаевича (посмертно) - солдата
БЛАНУЦУ Олега Александровича - подполковника
БОГОЛЮБА Дмитрия Викторовича - солдата
БОЙКО Виктора Михайловича (посмертно) - солдата
БРУСКЕ Сергея Анатольевича - сержанта
БУДНИКА Александра Александровича - солдата
ВАСИЛЬЕВА Леонида Владимировича - майора
ВОВКУНОВИЧА Андрея Алексеевича - капитана
ВОЛКОВА Алексея Витальевича (посмертно) - солдата
ГАЛАЯ Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
ГНАТУШУ Владимира Юрьевича (посмертно) - солдата
ГОЛОТУ Ивана Ивановича (посмертно) - сержанта
ГОРДЕЙЧУКА Николая Николаевича - сержанта
ГОРЕЦКОГО Николая Александровича - солдата
ГРУШУ Иллариона Владимировича - майора
ДЕРКАЧА Сергея Павловича (посмертно) - майора
ДЫШКАНТА Александра Владимировича - солдата
ДИЯКОНЮКА Ивана Васильевича (посмертно) - сержанта
ДОРОХИНА Ивана Дмитриевича - старшего солдата
ДУБОВИКА Геннадия Валентиновича - майора
ЕРОШЕНКО Сергея Николаевича (посмертно) - старшего сержанта
ЕФИМОВА Олега Александровича - старшего солдата
ИВАНОВА Эдуарда Геннадьевича - младшего сержанта
КАЛЕНЮКА Александра Николаевича - солдата
КАПИНУСА Никиту Владимировича - младшего сержанта
КАРБИВНИЧОГО Сергея Васильевича (посмертно) - солдата
КЕДУ Дмитрия Юрьевича (посмертно) - солдата
КИКОТЯ Павла Васильевича - солдата
КИОРА Олега Игоревича - старшего матроса
КОВАЛЕНКО Николая Николаевича - полковника
КОЛОТИЛА Александра Ильича (посмертно) - старшего сержанта
КОНОНЕНКО Виталия Александровича - младшего лейтенанта
КОНОПЛЕВА Павла Константиновича (посмертно) - солдата
КОРЖОВСКОГО Олега Валерьевича - старшего сержанта
КОРНАФЕЛЯ Евгения Вадимовича (посмертно) - матроса
КОСТИРКУ Андрея Ивановича (посмертно) - солдата
КОСТЮШКО Александра Николаевича (посмертно) - сержанта
КРАСОВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - матроса
КРУКА Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата
КУЦЕНКО Николая Олеговича (посмертно) - лейтенанта
КУЧЕРЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - старшего солдата
ЛАДЫЖЕНСКОГО Александра Васильевича (посмертно) - старшину
ЛАПТЕВА Павла Валерьевича - солдата
ЛИСЕЧКА Антона Игоревича (посмертно) - сержанта
ЛОБОДУ Николая Николаевича - старшего солдата
ЛУКЬЯНЦА Игоря Леонидовича - старшего солдата
МАНСУРОВА Андрея Сергеевича (посмертно) - сержанта
МАСАНА Юрия Юрьевича - сержанта
МАТНЯКА Александра Васильевича - старшину
МЕЛЬНИКА Богдана Борисовича - майора
МЕЛЬНИЧЕНКО Сергея Васильевича - старшину
МИРОШНИЧЕНКО Александра Владимировича - старшего сержанта
МОИСЕЕНКО Владимира Николаевича (посмертно) -сержанта
МОХТАНА Евгения Юрьевича - старшего сержанта
НАГОРНОГО Сергея Михайловича (посмертно) - старшего солдата
НЕБЕЛАСА Дениса Владимировича - старшего лейтенанта
НОВИЦКОГО Анатолия Олеговича (посмертно) - сержанта
ОЛЕЙНИКА Артема Александровича - майора
ПАВЛЮЧЕНКО Сергея Николаевича - солдата
ПЛАТОНОВА Сергея Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
ПЛЮЩА Михаила Викторовича (посмертно) - солдата
ПОСТОЛА Владимира Андреевича - солдата
РЫБАЛКА Виталия Николаевича - подполковника
РОЛИКА Максима Васильевича - капитана
СМЕЛОВА Артема Іркиновича - старшего лейтенанта
СТЕПАНЦА Андрея Анатольевича - младшего сержанта
ТИХОМИРОВА Александра Викторовича - старшину
ФАНДЕЕВА Андрея Александровича - подполковника
ХАСАНОВА Хашима Исмаиловича - сержанта
ЦЕХОВСКОГО Дмитрия Александровича - солдата
ЦИСЕЛЬСКОГО Валентина Владимировича - старшего прапорщика
ЧИГРИНА Александра Ивановича (посмертно) - сержанта
ШАПЧЕНКО Олега Петровича - майора
ШЕЛУДЬКО Геннадия Леонидовича - полковника
ШКОДИНА Сергея Анатольевича - старшего мичмана
ШКУРАТА Евгения Александровича - подполковника
ШКУРКА Александра Викторовича - майора
ШУЛЬГУ Андрея Александровича (посмертно) - солдата
ШУМОВА Олега Викторовича - подполковника
ЯКИМЦА Петра Олеговича - полковника
ЯРОША Руслана Феликсовича - старшего сержанта
Наградить орденом Даниила Галицкого
КИЯНА Константина Николаевича - подполковника
ЛОБУНЦА Романа Павловича - полковника
Наградить медалью «За военную службу Украине»
БАГЛИКА Александра Николаевича - капитана
БОРДЮГА Алексея Михайловича - сержанта
БРЕЖНЕВА Романа Сергеевича - солдата
ГОЛОВАНЯ Евгения Александровича - майора
ГОРЯНЦА Владислава Алексеевича - солдата
ГРИЦАЙЧУКА Николая Васильевича - подполковника
ГРЮКОВА Никиту Сергеевича - старшего солдата
ДЕВЕТЬЯРОВА Павла Салимовича - солдата
ДЮНИСОВА Владимира Михайловича - солдата
ДРУГОВА Максима Анатольевича - солдата
ЕВСЕНЕВА Дмитрия Леонидовича - старшего солдата
КАПИТУЛА Владимира Викторовича - майора
КАРЕВСКОГО Алексея Дмитриевича - солдата
КАРПЕНКО Владимира Сергеевича - старшего лейтенанта
КЕРИЧЕНКО Дмитрия Ивановича - старшего солдата
КЛИМЕНКО Александра Викторовича - майора
КОВАЛЕНКО Владислава Игоревича - солдата
КОВАЛЬЧУКА Дмитрия Андреевича - лейтенанта
КОРНИЛОВА Ярослава Вячеславовича - солдата
КРИЦИНА Александра Николаевича - старшину
КУРАМШИНА Наиля Ильдаровича - старшего сержанта
КУЧЕРЕНКО Вадима Леонидовича - сержанта
МАРМУСА Константина Викторовича - младшего сержанта
НАКРАПАСА Вадима Викторовича - солдата
ПАНЕЗЬОРОВА Руслана Владимировича - старшего прапорщика
ПОВЕРЖУКА Сергея Игоревича - старшего солдата
ПРИХОДЬКО Геннадия Николаевича - солдата
РАПЧИНЮКА Сергея Николаевича - солдата
СИБИРЯКОВА Андрея Владимировича - солдата
СОБКО Андрея Петровича - старшего солдата
СОБКО Владислава Олеговича - солдата
СОБЧЕНКО Александра Николаевича - капитана
СТЕПИ Юрия Анатольевича - солдата
ТУТЕНКО Сергея Сергеевича - старшего солдата
УСЕНКО Андрея Владимировича - старшего лейтенанта
ЦИМБАЛА Сергея Александровича - солдата
ЧИВГУ Максима Ильича - солдата
ЧЕРНОБАЯ Анатолия Анатольевича - сержанта
ЯРОШЕНКО Олега Николаевича - старшину
Наградить медалью «За безупречную службу» III степени
БАНЗЕЛЮКА Андрея Петровича - капитана
МОДЛИНСКОГО Сергея Анатольевича - полковника
ПАШКЕВИЧА Антона Александровича - старшего лейтенанта", - говорится в Документе.