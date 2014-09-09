Порошенко отметил государственными наградами группу военнослужащих

Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами группу военнослужащих вооруженных сил за личное мужество и героизм.

Как сообщается на сайте Мининстерства обороны, согласно указу №708/2014 «О награждении государственными наградами Украины», который подписал президент, «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю: в вооруженных силах Украины: Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени БЕЛЮГУ Евгения Сергеевича - старшего лейтенанта БЕЛАША Александра Сергеевича - старшего лейтенанта БОРДЮГА Александра Васильевича - капитана БУРЧАКА Андрея Петровича - старшего лейтенанта ВЛАСЮКА Александра Михайловича - старшего лейтенанта ГАЛАКТИОНОВА Максима Евгеньевича - старшего лейтенанта ГАМАРНИКА Александра Михайловича - старшего лейтенанта ГОРДЕЙЧУКА Игоря Владимировича - полковника ГРАБЧЕНКО Дениса Валерьевича - старшего лейтенанта ДОВБУША Алексея Анатольевича - капитана ДОРОШЕНКО Анатолия Анатольевича - майора ЗИНЧЕНКО Алексея Владимировича (посмертно) - капитана 2 ранга КОЗУБЦА Владимира Александровича - старшего лейтенанта КОМЫШЕВА Павла Станиславовича - полковника КОНДРАТЮКА Юрия Сергеевича - капитана КРИВОНОСА Сергея Григорьевича - полковника ЛАНОВОГО Максима Борисовича - капитана ЛИЩИНСКОГО Сергея Анатольевича - подполковника ЛУКАША Евгения Владимировича - старшего лейтенанта ЛУЧНИКОВА Артема Владимировича - полковника МАСЛЕННИКОВА Дениса Константиновича - старшего лейтенанта НАЗАРОВА Виктора Николаевича - генерал-майора ПЛОХОГО Андрея Витальевича (посмертно) капитана РУСОГО Вадима Георгиевича - капитана СИДОРЕНКО Михаила Павловича - майора СКАТЕРНОГО Виктора Анатольевича - капитана СЛОБОДЯНЮКА Александра Васильевича - капитана медицинской службы СЛОМИНСКОГО Евгения Евгеньевича - капитана УШКА Владимира Владимировича - капитана медицинской службы ФЕДЬКИВА Романа Васильевича - майора ВРИС Сергея Владимировича - подполковника ЧЕБОТАРЕВА Михаила Анатольевича - майора ЧЕРГИНЦА Сергея Николаевича - капитана ШАНДАРА Алексея Михайловича - полковника ШЕВЧЕНКО Эдуарда Григорьевича - капитана 1 ранга ШЕВЧУКА Евгения Александровича - капитана ранга Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени АЛДОШИНА Максима Александровича (посмертно) - солдата АЛЕШИНА Андрея Владимировича (посмертно) - старшего сержанта АНОХИНА Сергея Валерьевича - капитана БАГИНСКОГО Артема Григорьевича - капитана БАРСКОГО Олега Николаевича (посмертно) - солдата БЛАНУЦУ Олега Александровича - подполковника БОГОЛЮБА Дмитрия Викторовича - солдата БОЙКО Виктора Михайловича (посмертно) - солдата БРУСКЕ Сергея Анатольевича - сержанта БУДНИКА Александра Александровича - солдата ВАСИЛЬЕВА Леонида Владимировича - майора ВОВКУНОВИЧА Андрея Алексеевича - капитана ВОЛКОВА Алексея Витальевича (посмертно) - солдата ГАЛАЯ Андрея Николаевича (посмертно) - солдата ГНАТУШУ Владимира Юрьевича (посмертно) - солдата ГОЛОТУ Ивана Ивановича (посмертно) - сержанта ГОРДЕЙЧУКА Николая Николаевича - сержанта ГОРЕЦКОГО Николая Александровича - солдата ГРУШУ Иллариона Владимировича - майора ДЕРКАЧА Сергея Павловича (посмертно) - майора ДЫШКАНТА Александра Владимировича - солдата ДИЯКОНЮКА Ивана Васильевича (посмертно) - сержанта ДОРОХИНА Ивана Дмитриевича - старшего солдата ДУБОВИКА Геннадия Валентиновича - майора ЕРОШЕНКО Сергея Николаевича (посмертно) - старшего сержанта ЕФИМОВА Олега Александровича - старшего солдата ИВАНОВА Эдуарда Геннадьевича - младшего сержанта КАЛЕНЮКА Александра Николаевича - солдата КАПИНУСА Никиту Владимировича - младшего сержанта КАРБИВНИЧОГО Сергея Васильевича (посмертно) - солдата КЕДУ Дмитрия Юрьевича (посмертно) - солдата КИКОТЯ Павла Васильевича - солдата КИОРА Олега Игоревича - старшего матроса КОВАЛЕНКО Николая Николаевича - полковника КОЛОТИЛА Александра Ильича (посмертно) - старшего сержанта КОНОНЕНКО Виталия Александровича - младшего лейтенанта КОНОПЛЕВА Павла Константиновича (посмертно) - солдата КОРЖОВСКОГО Олега Валерьевича - старшего сержанта КОРНАФЕЛЯ Евгения Вадимовича (посмертно) - матроса КОСТИРКУ Андрея Ивановича (посмертно) - солдата КОСТЮШКО Александра Николаевича (посмертно) - сержанта КРАСОВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - матроса КРУКА Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата КУЦЕНКО Николая Олеговича (посмертно) - лейтенанта КУЧЕРЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - старшего солдата ЛАДЫЖЕНСКОГО Александра Васильевича (посмертно) - старшину ЛАПТЕВА Павла Валерьевича - солдата ЛИСЕЧКА Антона Игоревича (посмертно) - сержанта ЛОБОДУ Николая Николаевича - старшего солдата ЛУКЬЯНЦА Игоря Леонидовича - старшего солдата МАНСУРОВА Андрея Сергеевича (посмертно) - сержанта МАСАНА Юрия Юрьевича - сержанта МАТНЯКА Александра Васильевича - старшину МЕЛЬНИКА Богдана Борисовича - майора МЕЛЬНИЧЕНКО Сергея Васильевича - старшину МИРОШНИЧЕНКО Александра Владимировича - старшего сержанта МОИСЕЕНКО Владимира Николаевича (посмертно) -сержанта МОХТАНА Евгения Юрьевича - старшего сержанта НАГОРНОГО Сергея Михайловича (посмертно) - старшего солдата НЕБЕЛАСА Дениса Владимировича - старшего лейтенанта НОВИЦКОГО Анатолия Олеговича (посмертно) - сержанта ОЛЕЙНИКА Артема Александровича - майора ПАВЛЮЧЕНКО Сергея Николаевича - солдата ПЛАТОНОВА Сергея Сергеевича (посмертно) - старшего солдата ПЛЮЩА Михаила Викторовича (посмертно) - солдата ПОСТОЛА Владимира Андреевича - солдата РЫБАЛКА Виталия Николаевича - подполковника РОЛИКА Максима Васильевича - капитана СМЕЛОВА Артема Іркиновича - старшего лейтенанта СТЕПАНЦА Андрея Анатольевича - младшего сержанта ТИХОМИРОВА Александра Викторовича - старшину ФАНДЕЕВА Андрея Александровича - подполковника ХАСАНОВА Хашима Исмаиловича - сержанта ЦЕХОВСКОГО Дмитрия Александровича - солдата ЦИСЕЛЬСКОГО Валентина Владимировича - старшего прапорщика ЧИГРИНА Александра Ивановича (посмертно) - сержанта ШАПЧЕНКО Олега Петровича - майора ШЕЛУДЬКО Геннадия Леонидовича - полковника ШКОДИНА Сергея Анатольевича - старшего мичмана ШКУРАТА Евгения Александровича - подполковника ШКУРКА Александра Викторовича - майора ШУЛЬГУ Андрея Александровича (посмертно) - солдата ШУМОВА Олега Викторовича - подполковника ЯКИМЦА Петра Олеговича - полковника ЯРОША Руслана Феликсовича - старшего сержанта Наградить орденом Даниила Галицкого КИЯНА Константина Николаевича - подполковника ЛОБУНЦА Романа Павловича - полковника Наградить медалью «За военную службу Украине» БАГЛИКА Александра Николаевича - капитана БОРДЮГА Алексея Михайловича - сержанта БРЕЖНЕВА Романа Сергеевича - солдата ГОЛОВАНЯ Евгения Александровича - майора ГОРЯНЦА Владислава Алексеевича - солдата ГРИЦАЙЧУКА Николая Васильевича - подполковника ГРЮКОВА Никиту Сергеевича - старшего солдата ДЕВЕТЬЯРОВА Павла Салимовича - солдата ДЮНИСОВА Владимира Михайловича - солдата ДРУГОВА Максима Анатольевича - солдата ЕВСЕНЕВА Дмитрия Леонидовича - старшего солдата КАПИТУЛА Владимира Викторовича - майора КАРЕВСКОГО Алексея Дмитриевича - солдата КАРПЕНКО Владимира Сергеевича - старшего лейтенанта КЕРИЧЕНКО Дмитрия Ивановича - старшего солдата КЛИМЕНКО Александра Викторовича - майора КОВАЛЕНКО Владислава Игоревича - солдата КОВАЛЬЧУКА Дмитрия Андреевича - лейтенанта КОРНИЛОВА Ярослава Вячеславовича - солдата КРИЦИНА Александра Николаевича - старшину КУРАМШИНА Наиля Ильдаровича - старшего сержанта КУЧЕРЕНКО Вадима Леонидовича - сержанта МАРМУСА Константина Викторовича - младшего сержанта НАКРАПАСА Вадима Викторовича - солдата ПАНЕЗЬОРОВА Руслана Владимировича - старшего прапорщика ПОВЕРЖУКА Сергея Игоревича - старшего солдата ПРИХОДЬКО Геннадия Николаевича - солдата РАПЧИНЮКА Сергея Николаевича - солдата СИБИРЯКОВА Андрея Владимировича - солдата СОБКО Андрея Петровича - старшего солдата СОБКО Владислава Олеговича - солдата СОБЧЕНКО Александра Николаевича - капитана СТЕПИ Юрия Анатольевича - солдата ТУТЕНКО Сергея Сергеевича - старшего солдата УСЕНКО Андрея Владимировича - старшего лейтенанта ЦИМБАЛА Сергея Александровича - солдата ЧИВГУ Максима Ильича - солдата ЧЕРНОБАЯ Анатолия Анатольевича - сержанта ЯРОШЕНКО Олега Николаевича - старшину Наградить медалью «За безупречную службу» III степени БАНЗЕЛЮКА Андрея Петровича - капитана МОДЛИНСКОГО Сергея Анатольевича - полковника ПАШКЕВИЧА Антона Александровича - старшего лейтенанта", - говорится в Документе.

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