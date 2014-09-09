Порошенко отметил государственными наградами группу военнослужащих

20:21, 09 сентября 2014
Армия
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Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами группу военнослужащих вооруженных сил за личное мужество и героизм.

REUTERS

Как сообщается на сайте Мининстерства обороны, согласно указу №708/2014 «О награждении государственными наградами Украины», который подписал президент, «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:

в вооруженных силах Украины:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

БЕЛЮГУ Евгения Сергеевича - старшего лейтенанта

БЕЛАША Александра Сергеевича - старшего лейтенанта

БОРДЮГА Александра Васильевича - капитана

БУРЧАКА Андрея Петровича - старшего лейтенанта

ВЛАСЮКА Александра Михайловича - старшего лейтенанта

ГАЛАКТИОНОВА Максима Евгеньевича - старшего лейтенанта

ГАМАРНИКА Александра Михайловича - старшего лейтенанта

ГОРДЕЙЧУКА Игоря Владимировича - полковника

ГРАБЧЕНКО Дениса Валерьевича - старшего лейтенанта

ДОВБУША Алексея Анатольевича - капитана

ДОРОШЕНКО Анатолия Анатольевича - майора

ЗИНЧЕНКО Алексея Владимировича (посмертно) - капитана 2 ранга

КОЗУБЦА Владимира Александровича - старшего лейтенанта

КОМЫШЕВА Павла Станиславовича - полковника

КОНДРАТЮКА Юрия Сергеевича - капитана

КРИВОНОСА Сергея Григорьевича - полковника

ЛАНОВОГО Максима Борисовича - капитана

ЛИЩИНСКОГО Сергея Анатольевича - подполковника

ЛУКАША Евгения Владимировича - старшего лейтенанта

ЛУЧНИКОВА Артема Владимировича - полковника

МАСЛЕННИКОВА Дениса Константиновича - старшего лейтенанта

НАЗАРОВА Виктора Николаевича - генерал-майора

ПЛОХОГО Андрея Витальевича (посмертно) капитана

РУСОГО Вадима Георгиевича - капитана

СИДОРЕНКО Михаила Павловича - майора

СКАТЕРНОГО Виктора Анатольевича - капитана

СЛОБОДЯНЮКА Александра Васильевича - капитана медицинской службы

СЛОМИНСКОГО Евгения Евгеньевича - капитана

УШКА Владимира Владимировича - капитана медицинской службы

ФЕДЬКИВА Романа Васильевича - майора

ВРИС Сергея Владимировича - подполковника

ЧЕБОТАРЕВА Михаила Анатольевича - майора

ЧЕРГИНЦА Сергея Николаевича - капитана

ШАНДАРА Алексея Михайловича - полковника

ШЕВЧЕНКО Эдуарда Григорьевича - капитана 1 ранга

ШЕВЧУКА Евгения Александровича - капитана ранга

Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени

АЛДОШИНА Максима Александровича (посмертно) - солдата

АЛЕШИНА Андрея Владимировича (посмертно) - старшего сержанта

АНОХИНА Сергея Валерьевича - капитана

БАГИНСКОГО Артема Григорьевича - капитана

БАРСКОГО Олега Николаевича (посмертно) - солдата

БЛАНУЦУ Олега Александровича - подполковника

БОГОЛЮБА Дмитрия Викторовича - солдата

БОЙКО Виктора Михайловича (посмертно) - солдата

БРУСКЕ Сергея Анатольевича - сержанта

БУДНИКА Александра Александровича - солдата

ВАСИЛЬЕВА Леонида Владимировича - майора

ВОВКУНОВИЧА Андрея Алексеевича - капитана

ВОЛКОВА Алексея Витальевича (посмертно) - солдата

ГАЛАЯ Андрея Николаевича (посмертно) - солдата

ГНАТУШУ Владимира Юрьевича (посмертно) - солдата

ГОЛОТУ Ивана Ивановича (посмертно) - сержанта

ГОРДЕЙЧУКА Николая Николаевича - сержанта

ГОРЕЦКОГО Николая Александровича - солдата

ГРУШУ Иллариона Владимировича - майора

ДЕРКАЧА Сергея Павловича (посмертно) - майора

ДЫШКАНТА Александра Владимировича - солдата

ДИЯКОНЮКА Ивана Васильевича (посмертно) - сержанта

ДОРОХИНА Ивана Дмитриевича - старшего солдата

ДУБОВИКА Геннадия Валентиновича - майора

ЕРОШЕНКО Сергея Николаевича (посмертно) - старшего сержанта

ЕФИМОВА Олега Александровича - старшего солдата

ИВАНОВА Эдуарда Геннадьевича - младшего сержанта

КАЛЕНЮКА Александра Николаевича - солдата

КАПИНУСА Никиту Владимировича - младшего сержанта

КАРБИВНИЧОГО Сергея Васильевича (посмертно) - солдата

КЕДУ Дмитрия Юрьевича (посмертно) - солдата

КИКОТЯ Павла Васильевича - солдата

КИОРА Олега Игоревича - старшего матроса

КОВАЛЕНКО Николая Николаевича - полковника

КОЛОТИЛА Александра Ильича (посмертно) - старшего сержанта

КОНОНЕНКО Виталия Александровича - младшего лейтенанта

КОНОПЛЕВА Павла Константиновича (посмертно) - солдата

КОРЖОВСКОГО Олега Валерьевича - старшего сержанта

КОРНАФЕЛЯ Евгения Вадимовича (посмертно) - матроса

КОСТИРКУ Андрея Ивановича (посмертно) - солдата

КОСТЮШКО Александра Николаевича (посмертно) - сержанта

КРАСОВА Дмитрия Владимировича (посмертно) - матроса

КРУКА Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата

КУЦЕНКО Николая Олеговича (посмертно) - лейтенанта

КУЧЕРЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - старшего солдата

ЛАДЫЖЕНСКОГО Александра Васильевича (посмертно) - старшину

ЛАПТЕВА Павла Валерьевича - солдата

ЛИСЕЧКА Антона Игоревича (посмертно) - сержанта

ЛОБОДУ Николая Николаевича - старшего солдата

ЛУКЬЯНЦА Игоря Леонидовича - старшего солдата

МАНСУРОВА Андрея Сергеевича (посмертно) - сержанта

МАСАНА Юрия Юрьевича - сержанта

МАТНЯКА Александра Васильевича - старшину

МЕЛЬНИКА Богдана Борисовича - майора

МЕЛЬНИЧЕНКО Сергея Васильевича - старшину

МИРОШНИЧЕНКО Александра Владимировича - старшего сержанта

МОИСЕЕНКО Владимира Николаевича (посмертно) -сержанта

МОХТАНА Евгения Юрьевича - старшего сержанта

НАГОРНОГО Сергея Михайловича (посмертно) - старшего солдата

НЕБЕЛАСА Дениса Владимировича - старшего лейтенанта

НОВИЦКОГО Анатолия Олеговича (посмертно) - сержанта

ОЛЕЙНИКА Артема Александровича - майора

ПАВЛЮЧЕНКО Сергея Николаевича - солдата

ПЛАТОНОВА Сергея Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

ПЛЮЩА Михаила Викторовича (посмертно) - солдата

ПОСТОЛА Владимира Андреевича - солдата

РЫБАЛКА Виталия Николаевича - подполковника

РОЛИКА Максима Васильевича - капитана

СМЕЛОВА Артема Іркиновича - старшего лейтенанта

СТЕПАНЦА Андрея Анатольевича - младшего сержанта

ТИХОМИРОВА Александра Викторовича - старшину

ФАНДЕЕВА Андрея Александровича - подполковника

ХАСАНОВА Хашима Исмаиловича - сержанта

ЦЕХОВСКОГО Дмитрия Александровича - солдата

ЦИСЕЛЬСКОГО Валентина Владимировича - старшего прапорщика

ЧИГРИНА Александра Ивановича (посмертно) - сержанта

ШАПЧЕНКО Олега Петровича - майора

ШЕЛУДЬКО Геннадия Леонидовича - полковника

ШКОДИНА Сергея Анатольевича - старшего мичмана

ШКУРАТА Евгения Александровича - подполковника

ШКУРКА Александра Викторовича - майора

ШУЛЬГУ Андрея Александровича (посмертно) - солдата

ШУМОВА Олега Викторовича - подполковника

ЯКИМЦА Петра Олеговича - полковника

ЯРОША Руслана Феликсовича - старшего сержанта

Наградить орденом Даниила Галицкого

КИЯНА Константина Николаевича - подполковника

ЛОБУНЦА Романа Павловича - полковника

Наградить медалью «За военную службу Украине»

БАГЛИКА Александра Николаевича - капитана

БОРДЮГА Алексея Михайловича - сержанта

БРЕЖНЕВА Романа Сергеевича - солдата

ГОЛОВАНЯ Евгения Александровича - майора

ГОРЯНЦА Владислава Алексеевича - солдата

ГРИЦАЙЧУКА Николая Васильевича - подполковника

ГРЮКОВА Никиту Сергеевича - старшего солдата

ДЕВЕТЬЯРОВА Павла Салимовича - солдата

ДЮНИСОВА Владимира Михайловича - солдата

ДРУГОВА Максима Анатольевича - солдата

ЕВСЕНЕВА Дмитрия Леонидовича - старшего солдата

КАПИТУЛА Владимира Викторовича - майора

КАРЕВСКОГО Алексея Дмитриевича - солдата

КАРПЕНКО Владимира Сергеевича - старшего лейтенанта

КЕРИЧЕНКО Дмитрия Ивановича - старшего солдата

КЛИМЕНКО Александра Викторовича - майора

КОВАЛЕНКО Владислава Игоревича - солдата

КОВАЛЬЧУКА Дмитрия Андреевича - лейтенанта

КОРНИЛОВА Ярослава Вячеславовича - солдата

КРИЦИНА Александра Николаевича - старшину

КУРАМШИНА Наиля Ильдаровича - старшего сержанта

КУЧЕРЕНКО Вадима Леонидовича - сержанта

МАРМУСА Константина Викторовича - младшего сержанта

НАКРАПАСА Вадима Викторовича - солдата

ПАНЕЗЬОРОВА Руслана Владимировича - старшего прапорщика

ПОВЕРЖУКА Сергея Игоревича - старшего солдата

ПРИХОДЬКО Геннадия Николаевича - солдата

РАПЧИНЮКА Сергея Николаевича - солдата

СИБИРЯКОВА Андрея Владимировича - солдата

СОБКО Андрея Петровича - старшего солдата

СОБКО Владислава Олеговича - солдата

СОБЧЕНКО Александра Николаевича - капитана

СТЕПИ Юрия Анатольевича - солдата

ТУТЕНКО Сергея Сергеевича - старшего солдата

УСЕНКО Андрея Владимировича - старшего лейтенанта

ЦИМБАЛА Сергея Александровича - солдата

ЧИВГУ Максима Ильича - солдата

ЧЕРНОБАЯ Анатолия Анатольевича - сержанта

ЯРОШЕНКО Олега Николаевича - старшину

Наградить медалью «За безупречную службу» III степени

БАНЗЕЛЮКА Андрея Петровича - капитана

МОДЛИНСКОГО Сергея Анатольевича - полковника

ПАШКЕВИЧА Антона Александровича - старшего лейтенанта", - говорится в Документе.

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