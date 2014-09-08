Курсанты во время стажировки в АТО получили награды

В зоне проведения антитеррористической операции состоялось награждение двадцати семи курсантов Военной академии (г. Одесса) и Факультета военной подготовки НТУ"ХПИ" (г. Харьков) за добросовестное выполнение служебных обязанностей: каждый получил почетный нагрудный знак «За образцовость в военной службе» III степени.

Почти месяц курсанты ремонтировали боевую технику, которая выполняла задание на передовых позициях. По словам специалистов инженерных служб сил АТО, они продемонстрировали высокие умения и знания. А самым главным их достижением стал опыт организации и проведения ремонтных работ в реальной боевой обстановке. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Виктор Муженко лично поздравил будущих офицеров.

"Мне приятно видеть в строю молодых людей, на груди которых уже есть награды за отличное исполнение обязанностей, - отметил генерал-полковник Виктор Муженко. - Вооруженным Силам Украины как никогда нужны офицеры-патриоты, офицеры, мотивированные к добросовестному выполнению задач, командиры-лидеры. Вы получили уникальные знания и навыки в боевых условиях. Это поможет вам в будущем стать мощными военными руководителями. Я благодарю вас за службу и за вашу работу. Вы сделали действительно значительное дело. И желаю вам успехов в дальнейшем обучении", - подчеркнул генерал-полковник Виктор Муженко