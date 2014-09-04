Министр обороны Украины принимает участие в саммите НАТО

4-5 сентября 2014 года украинская делегация во главе с Президентом Украины Петром Порошенко принимает участие в саммите НАТО, который происходит в Южном Уэльсе в городе Ньюпорт (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). В составе официальной делегации также работает Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей.

Программой визита предусмотрено участие Министра обороны Украины в заседании Глав государств и правительств стран-контрибуторов Международных сил содействия безопасности в Афганистане, заседании министров обороны НАТО и стран, приглашенных к участию в Инициативе Альянса «Платформа совместимости операционных партнеров НАТО».

Также планируется проведение двусторонних встреч Министра обороны Украины с министрами обороны 9 стран с целью обсуждения военно-политической ситуации в Украине и состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества.